ファミリーレストランチェーンのガストは、2月12日(木)より、グランドメニューを期間限定でリニューアルし、新メニュー･新価格での提供を開始する。実施期間は2月12日から5月20日。今回のリニューアルでは〈1〉平日ランチは追加料金なしでセット化、〈2〉アルコール･ノンアルコールドリンクの終日ハッピー価格化とセットドリンクバー値下げ、〈3〉赤身ビーフステーキなどの新メニュー登場という3つを軸に、幅広いメニュー刷新が行