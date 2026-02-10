全国113店舗展開する「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」（以下、ゆず庵）は、2026年2月17日（火）から「春の牛たん食べ放題」を開催する。※文中価格は全て税込【商品画像】ゆず庵がこだわった厚さ「0.9ミリ」の牛たん寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に楽しめる「ゆず庵」。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味などを、