【東京マルイ再販情報：2月2日～2月9日分】 東京マルイは、2月2日より2月9日にかけてエアガン5点を再販した。 今回再販されたのは、電動ガンプラス「G36Cプラス」や次世代電動ガン「G36Cカスタム」など。他にも、ガスブローバックの「M&P 9L PCポーテッド」と「M92F ミリタリーモデル」、ボルトアクションエアーライフルの「VSR-ONE ゴールドエディション」が再販