兵庫・斎藤元彦知事が１０日、定例会見に臨み、８日の衆院選で自民党が３１６議席を獲得して圧勝した理由について「国民のみなさんの大きな期待の表れ」と分析した。会見で衆院選の結果に質問が及ぶと「高市政権の県民、国民のみなさんの大きな期待の表れだと、考えています。新政権がスタートしてすぐの段階ですので、これから当初予算についても議論される段階ですから、その段階での選挙ということですので。これからの国政