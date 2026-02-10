オリックス・森友哉捕手が、宮崎キャンプで練習参加を見合わせた。球団は体調不良のため、宿舎の自室で安静にしていることを発表。１１日以降は回復具合を見ながら判断することになりそうだ。森は西武からＦＡ移籍４年目を迎え、２５年は５０試合で自己最少の１本塁打、１４打点。復活を期し、秋季キャンプから順調な調整を進めていた。