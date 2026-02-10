２月１０日の京都１０Ｒ・大和Ｓ（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のポッドベイダー（牡４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父リオンディーズ）がダートのオープン特別で２勝目を挙げた。勝ち時計は１分１０秒９（良）。先団の外めをスムーズに追走し、余裕ある手応えで直線へ。好位から抜け出したエートラックス（８番人気）を懸命に追い、じわじわ差を詰めると、ゴール前で首差差し切った。荻野