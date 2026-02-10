東京弁護士会は2月10日、実在の弁護士をかたる「なりすまし弁護士」による詐欺被害が複数確認されているとして、注意を呼びかけた。偽造した弁護士の身分証明書をLINE上で提示し、本物の弁護士であると信じ込ませる手口が使われているという。同会によると、SNS上で知り合った人物から多額の報酬を約束された上で、手数料等の名目で金銭をだまし取られる詐欺事例が相次いでいる。詐欺の過程では、弁護士になりすました人物が「立会