働き方が多様化する今、転職や離職、副業、そして復職は、特別な選択ではなくなりつつある。なかでも女性は、結婚や出産、パートナーの転勤など、人生の転機ごとに働き方を見直す局面が訪れる。そのときの状況に応じて次々とキャリアチェンジを求めていくのだから、セカンドキャリアというよりも、「ネクストキャリア」と呼んだほうが近いのかもしれない。こどもを持つ女性を主な対象とする転職エージェント「mog career転職」は20