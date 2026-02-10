2月22日の「ねこの日」に合わせ、ファミリーマートでペットフードのフードドライブ「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」が一部店舗で始まりました。ファミリーマートでは、「ニャンニャンニャン」の2月22日に合わせ、猫への感謝を名目に、未開封のペットフード回収に取り組んでいます。今年は全国9店舗限定で実施され、名古屋市の「千種猫洞通店」に10日、回収ボックスが