最大トルク74.2kg-m違いを生む軽く強固なボディマセラティMCエクストレーマのトランスミッションは、6速シーケンシャル・マニュアル。ドライバー直後に積まれたエアポンプが、不穏な動作音を鳴らす。運転体験の一部を構成する、特徴にもなっている。【画像】現実離れな感覚へ魅了マセラティMCエクストレーマベースのMC20伝説のMC12も全109枚変速スピードは、トップクラスのスーパーカーを超えなくても、軽く強固なボディ