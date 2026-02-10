俳優の新木優子が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【写真】さすがです…！美脚あらわなミニスカートで登場した新木優子ディオール ジャパン アンバサダーを務める新木は、全身をシルクチェックで統一した2026年春夏コレクションの装いで登場。ミニスカートからスラリとした美脚が印象的ながらも、気品あふれるシルエットに。「ディオール シガール」バッグがモダ