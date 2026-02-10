アイスダンス・RDの演技を終え、キスアンドクライで亡き兄クリスさんの写真を掲げるアリソン・リード＝ミラノ（共同）フィギュアのアイスダンスで母が日本人のリトアニア代表、アリソン・リードのカップルが9日、RD7位につけた。別のパートナーと出場した2010年バンクーバー大会以来16年ぶりの五輪。得点を待つ「キス・アンド・クライ」では6年前に亡くなった元日本代表の兄クリスさんの写真を掲げた。姉キャシーさんに師事す