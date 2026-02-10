テレビアニメ『メダリスト』第2期の第17話（通算）の先行場面カット＆あらすじが公開された。また、15日に大塚剛央と坂泰斗が生出演するYouTube特番“『メダリスト』コーチ集合！スペシャル特番〜焼肉を食べながらお届けします〜“の配信が決定した。【画像】ライバルたちも驚き！最初のトリプルループ『メダリスト』新場面カット特番では、作中に登場する焼肉シーンさながらに、二人が焼肉を食べながら本作の魅力や、新情報