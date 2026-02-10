資生堂が10日発表した2025年12月期連結決算は、純損益が406億円の赤字（前期は108億円の赤字）だった。赤字は2年連続。19年に買収した米国のスキンケアブランドの事業不振で468億円の減損処理を実施したことや、国内のインバウンド（訪日客）消費の減速が響いた。売上高は前期比2.1％減の9699億円だった。26年12月期の予想は売上高が2.1％増の9900億円、純損益は420億円の黒字に転換すると見込んでいる。主力ブランドの売り上