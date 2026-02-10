愛知県は10日、県精神保健福祉センターで精神障害者保健福祉手帳などの不適切な事務処理が1034件あったと発表した。職員が必要な決裁を経なかったほか、虚偽の審査結果を記載したり重い等級に改ざんしたりしていた。