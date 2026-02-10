新たなスタジアム整備をめぐり、県は9日、公設で事業を進める場合、秋田市が中心となって担うべきとの考えを示しましたが、沼谷秋田市長は、県のこの考えを受け入れない方針を示しました。県も一定の責任を負うような整備の進め方にならなければ、ブラウブリッツ秋田も含めた3者協議から撤退する可能性に含みを持たせています。10日から始まった定例の秋田市議会の冒頭で、沼谷市長は、市が単独で事業を担うことが困難であるとの考