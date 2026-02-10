プレリュード向けアクセサリーの24年の「進化」とは2025年に24年ぶりに復活した6代目「プレリュード」。スペシャリティクーペなのは言わずもがなですが、歴代モデルを振り返るとそれだけに留まらない「プラスα」がありました。初代は日本初の電動サンルーフを採用し、専用シャシで内装も高品質。2代目は世界一低い車高を実現し、デジタルメーターなど先進装備を満載。3代目は世界初となる4WS（四輪操舵）を採用、17万台を売