小田厚と西湘BPが通行止め続く神奈川県の小田原厚木道路と西湘バイパスが、2026年2月8日から通行止めになっています。8日の降雪の影響が残っており、しばらくは通行止めが続きそうです。2月7日から8日にかけて、日本列島上空を強い寒気が覆い、各地で大雪をもたらしました。普段雪が降らない東京都や神奈川県でも降雪となり、各地で高速道路の予防的通行止めが実施されています。【動画】「すごい雪残ってる…」 これが「