もし南海トラフ地震臨時情報が出されたらどうするのか？和歌山県がガイドラインを公表しました。おととし８月、宮崎県の日向灘で地震が発生し、気象庁は「巨大地震注意」の臨時情報を発表。和歌山県内では、白浜町が海水浴場を閉鎖するなど観光業に大きな影響が出ました。和歌山県は２月１０日、独自のガイドラインを公表。「巨大地震注意」の臨時情報が出された場合、海水浴場の運営などのイベントは「開催を基本とする」と