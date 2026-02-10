びわ湖の湖上に建つ博物館。老朽化による移転のため、県は５６億円の予算を計上しました。びわ湖の上に建てられた、城のような建物。今から６５年前、大津市でオープンした滋賀県立琵琶湖文化館は県内で最も古い博物館として、多いときには年間２８万人が訪れましたが老朽化により、２００８年から休館しています。建物内には１万点を超える国宝や重要文化財などが残されていて、なかには１８９１年、大津市で来日中のロシア