女子大学生を殺害したとして１審で懲役２０年を言い渡された男について、大阪高裁は控訴を棄却しました。山本巧次郎被告（２６）は２０２２年８月、堺市西区で元交際相手だった大学生の大田夏瑚さん（当時２０）を包丁で刺し、殺害しました。１審で弁護側は、山本被告に刑事責任能力がなかったと無罪を主張していましたが、大阪地裁堺支部は刑事責任能力を認定。「執拗に刺された被害者の絶望は想像を絶する」として懲役２０