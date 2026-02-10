ゴルフパートナーが発表した2025年の年間売り上げランキング・ウェッジ部門では、1位にタイトリストのボーケイ『SM9』が輝いた。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】西郷真央も愛用していた『SM9』が年間1位に！構えたときの顔がいい一昨年の12月から昨年の11月まで、12カ月連続で売り上げランキング1位を記録し、西郷真央も昨