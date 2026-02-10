堺市の住宅の浴槽で高齢女性が死亡しているのが見つかった事件で、女性のスマートフォンなどが見つかっていないことがわかりました。１月３０日、堺市西区の住宅の浴槽でこの家に一人で住む木下慶子さん（７８）が死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、死因は溺死で前の日の午後に死亡したとみられています。木下さんは首や両手を骨折していて、両手の骨折は身を守ろうとした際に生じたとみられています。遺