俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜深0：24）の第6話が、きょう10日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】一体誰…？黒崎さん（山中柔太朗）と話している女性原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。