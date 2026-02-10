作家・岩下尚史氏（64）が10日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演し、AI時代に一番必要がないと思う人材について語る場面があった。番組では「AI時代に不要となる人々」というテーマでトーク。そこで岩下氏は「一番ドキドキしてるのは高校生とかよね。だって、新卒がいらなくなるじゃん。経験なしで会社入ってくるなら、AIでいいって」と私見を展開する。また「一番いらないのが、暗記が得意な秀才