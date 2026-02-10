１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８２４円４０銭（１・７１％）高の４万９０１２円６６銭だった。６営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約８割にあたる２６１銘柄が値上がりした。８日投開票の衆院選で、自民党が歴史的な大勝を収めたことで、９日の読売３３３は１０００円超上昇し、初めて４万８０００円台をつけて最高値を更新した。高市政権が積極財政