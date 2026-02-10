ミラノ・コルティナオリンピックは９日の男子個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、合計２６６・０点の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。１回目に１０１メートル、２回目に１０６メートル５０を飛び、合計点でデシュバンデン（スイス）と並んで３位だった。前回北京大会で金の小林陵侑（チームＲＯＹ）は１００メートル５０と１０４メートルの計２６０・６点で８位に入り、中村直幹（