ハシナ政権に抗議する人々＝2024年8月3日、バングラデシュの首都ダッカ/Mohammad Ponir Hossain/Reuters（CNN）バングラデシュで12日、Z世代による反乱で独裁政権が打倒されてから初めての選挙が行われる。数千万人の若者が、自分たちの国に新たな針路を切り開けると夢見た蜂起だった。2024年夏、長期政権を築いたシェイク・ハシナ前首相が、抗議者が公邸になだれ込む中、ヘリコプターで国外へ逃亡する映像は世界に衝撃を与えた。