ボートレース浜名湖の「ハマナ娘クルーカップ」の初日が10日、行われた。当地は1年2カ月ぶりに出走の藤森陸斗（2727＝福岡）が5Rで5コースから捲り差して快勝。白星発進を決めた。相棒の41号機は2連対率47.1％（前検時）の良機。「エンジンはいいと思います。少し重さはあるけど、進んでいる。ターンの入り口も良かった。伸びの方がいいのかもしれないけど、レース後にギアケースを調整したので重さ解消と出足のバランスが取