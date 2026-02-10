◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル女子スロープスタイル 決勝(大会4日目/現地9日)傷だらけの体で金メダル獲得です。スキーフリースタイル女子スロープスタイルで金メダルを獲得したスイスのマチルド・グレモー選手。表彰台では感極まり大粒の涙を流しました。スイスのスキー協会はグレモー選手の写真を投稿。獲得した金メダルと共に、おなかをはだけさせたグレモー選手。その体は大きく血でにじみ、