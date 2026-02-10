２月１０日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「裏金議員、４３人中４１人当選２４人返り咲き衆院選」という朝日新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事には、自民党は今回衆院選で、派閥の裏金問題に関与した４３人（小選挙区３８人、比例区単独５人）を公認した、とある。 高市早苗内閣の高支持率を背景に、４１人が当選。このうち２４人が前回落選や不出馬の候補だった。 高市首相