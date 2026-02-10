アレックス・G（Alex G）が2月19日（木）東京・EX THEATER ROPPONGI、2月20日（金）大阪・梅田CLUB QUATTROで来日公演を行なう。今回は昨年広く絶賛されたメジャー移籍作『Headlights』を携えての登場。フィラデルフィアのインディー・ヒーローが、卓越したフォーク・ロックを奏でる逸品を紐解く。アレックス・Gの新作の再生ボタンを押すことは、アラン・ムーアのコミック『ウォッチメン』で、ドクター・マンハッタンが火星の岩の