福岡県では県内のダムの貯水率低下が続き、水不足の深刻さが増しています。 福岡県太宰府市の中学校では。■中村安里アナウンサー「給食の準備が始まりました。皆さん、素早く手を洗っています。」給食の前に、しっかり手洗い。■中学生「みんな手、洗って。節水するよ、節水！」水不足が深刻化する中、生徒会が中心となって節水を呼びかけていました。太宰府市では1月末から順次、減圧給水が行われていて、学校の手洗い