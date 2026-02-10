NTTドコモは10日、子会社であるNTTコノキューについて、同社が展開していたXR事業をドコモに移管し、コノキューを清算すると発表した。ドコモは「コノキューの事業活動で得られた知見を活用し、XR事業を継続・推進してまいります」としている。 清算に伴い、ドコモはコノキューが保有していたNTTコノキューデバイス、ジーンの株式をすべて引き受けて子会社化。これら2社が提供している事