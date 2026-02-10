ノルディックスキー・ジャンプの混合団体は、１０日（日本時間１１日午前２時４５分）から行われる。日本のメンバーは、１番手に８日（日本時間）の女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、２番手は前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、３番手は１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、アンカーは１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした階堂蓮（日