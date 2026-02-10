中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が１０日、沖縄・北谷キャンプで初の実戦形式となるシート打撃に登板した。打者５人に無安打、２四球。最速１４６キロにとどまった。変化球もバラつきが目立ち「コントロールが課題です。出力を上げた中でコントロールを良くして、もう少し内容を意識して打者と勝負できるように」と反省した。最初に対戦したドラフト５位・新保（東北福祉大）と辻本にはボール球が先行し、連続四球