女優の奥菜恵（４６）が、奇跡のような“巡り合わせ”について報告した。奥菜はインスタグラムに「こんな日が来るなんて」と書き出し、「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあるでしょ。そのゲームを作った先生に未来で会える日が来るみたいだよ」と、「ドラゴンクエスト」ゲームデザイナーの堀井雄二氏との２ショットをアップした。続けて、「巡り合わせに感謝します。」と感謝の言葉をつづり、「＃堀