オリックスのアンドレス・マチャド投手がキャンプに合流した。９日に宮崎入りし、この日はキャッチボールなど軽めのメニューを消化。２５年にリーグ３位の２８セーブを挙げた守護神は「無事に帰って来られて、本当に喜んでいます。チームメートと久しぶりに話すことができてよかった」と笑みを浮かべた。３月のＷＢＣでは、ベネズエラ代表としてロースター入り。現時点では出場へ向けて調整中だという。マチャド本人は「本当に