元新日本プロレスのプロレスラーで、大相撲や総合格闘技でも活躍した安田忠夫さんが10日までに亡くなった。62歳だった。新日本プロレスリングが10日にホームページを更新し、伝えた。【動画】「おい！小川！」会見場に乱入した安田忠夫さんホームページでは、安田さんの来歴を紹介し、「謹んで、安田忠夫さんのご冥福をお祈りいたします」といたんだ。サイトによると、安田さんは1963年10月9日生まれ、東京・大田区出身。大