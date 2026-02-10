10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午後5時現在は前日比1円02銭円高ドル安の1ドル＝155円56〜58銭。ユーロは41銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円23〜27銭。中国の規制当局が国内の大手銀行に米国債の保有を抑制するよう促したと報じられ、ドル売りが先行。市場関係者は「海外投資家によるドル資産を手放す動きが出て、ドル円相場にも波及した」と指摘した。