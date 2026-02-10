日本維新の会の吉村代表は9日、高市首相との会談後に「次の内閣改造の際に維新から入閣してもらいたい」と要請を受けたことを明らかにしました。9日に開かれた党首会談で、高市首相と日本維新の会の吉村代表は、衆議院選挙の結果を受けて連立政権を継続していくことを改めて確認しました。その後、高市首相から電話が入り、次の内閣改造の時にはぜひ維新から閣内に入ってもらいたいと正式に要請を受けたと明らかにしました。日本維