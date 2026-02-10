子どもの好き嫌いに悩むママ。周囲からは「食べさせ方が悪い」と責められ…。夫は「ママのせい」と責任を押し付ける発言ばかり…。 協力する気配もなく、勝手な理屈で私を追い詰める夫。 これは愛ある助言なのでしょうか……。＞＞ 【まんが】好きなものしか食べない子ども(ウーマンエキサイト編集部)