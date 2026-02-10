沖縄県石垣市で2軍キャンプを実施している千葉ロッテマリーンズは10日、中央運動公園野球場で台湾の楽天モンキーズと練習試合を行い、ドラフト4位の桜井ユウヤ（昌平）が“プロ初安打”をマークした。桜井は4番・三塁で先発出場、初回の第1打席で初球のスライダーを振り抜き、三遊間を破る左前打を放った。この日は2打数1安打1死球という結果だった桜井は「ストレートを張って打席に入りましたが、スライダーが来て、体がうま