つけ麺専門店「三田製麺所」では、2026年2月10日から16日までの期間、「唐揚げプラスワンキャンペーン」を開催しています。三田製麺所公式アプリ会員が対象です。シリアルコードを入力して期間中に「唐揚げ」を1個以上注文して公式アプリにシリアルコードを入力すると、唐揚げ1個が追加でもらえます。「友チョコ」ならぬ「友から」企画がバレンタインシーズンに合わせて実施中です。クーポンのシリアルコードは、店内POPや「X」「I