【週刊FLASH 2月24日号】 2月10日発売 価格：550円 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 2月24日号」を2月10日に発売した。価格は550円。 今号の表紙と巻頭には、最上もがさんが登場。グラビアは10ページにわたりカラフル＆モノクロームな、彼女らしさが伝わる構成となっている。 ゆうちゃみさんも「FLASH」に登場し、“国民的ギャル”の自然体な表情を魅