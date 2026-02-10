秋田市の専門学校の学生たちが人手不足の解消のためのアプリを開発しました。限られた期間の求人や仕事が少なくなる時季の農家の副収入などにつなげてもらいたい考えです。秋田市土崎にあるコニシタイヤです。タイヤ交換の車は、最も忙しい時季で1日およそ100台。繁忙期の人手不足が課題となっています。学生「タイヤ交換の人手不足が問題にとなっている秋田県の冬の事情の助けになれればと」こうした限られた期間の人手不足の解消