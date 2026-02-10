国際教養大学の学生が、クマの出没情報を地図上で確認できるスマートフォン向けアプリ「クマップ」の開発を進めています。将来的には、AI 人工知能の技術を使って、クマの行動を予測する機能も搭載する予定です。秋田市雄和にある国際教養大学。周辺でのクマの出没が多いこの大学で、現役の学生があるアプリの開発を進めています。ベアベル服部悠大CEO「安全から始まり共生へと題しまして、動物目撃情報共有システム『クマ