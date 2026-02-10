ハンガリー映画『KÉK PELIKÁN（原題）』が、『ペリカン・ブルー ～自由への切符～』の邦題で、4月10日より全国公開されることが決定。あわせて予告編、ポスタービジュアル、場面写真が公開された。 参考：ホロコーストを生き延びた少女と医師の関係性を描くハンガリー映画『この世界に残されて』公開へ 物語の舞台は1990年代のハンガリー。“鉄のカーテ