2月6日から9日にかけて「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1とB2リーグ戦が開催され、全国各地で熱戦が繰り広げられた。日本代表の合宿に招集された選手たちは、所属チームでどのような活躍を見せたのか、代表候補選手15名のスタッツを振り返る。 シーホース三河がレバンガ北海道をホームに迎えた一戦では、“日本代表候補対決”が実現した。三河の西田優大が第1戦で14得点を