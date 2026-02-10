香川県は、総額約5222億円の新年度当初予算案をまとめました。 【写真を見る】香川県が新年度当初予算案をまとめる「未来投資枠」としてにぎわい創出などに総額21億円あまりを重点的に配分 香川県の新年度当初予算は一般会計で約5222億円と2年連続で増え、2002年度以来、24年ぶりに5000億円を超えました。 （池田豊人香川県知事）「中長期にわたって香川が持続的に発展する、これに何が必要かということを常に考えております」